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رياضة

إنبي يُقرر صرف مكافاَت الفوز أمام المصري ودجلة فى الدوري المصري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:11 م
نادى إنبى
نادى إنبى
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محمد رشاد
قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، صرف مكافاَت الفوز أمام المصرى والذى شهد فوز إنبى بهدف دون رد وأمام وادى دجلة والذى شهد فوز إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى إطار مباريات الأسبوع الثامن والتاسع من المسابقة .

فيما قرر المجلس صرف مكافاَة إجادة عن مباراة وادى دجلة وذلك بعد الأداء المذهل الذي قدمه الفريق وتحويل خسارته خلال المباراة بهدفين إلى ثلاثة أهداف مقابل هدفين ، والفوز باللقاء فى ريمونتادا مميزة للفريق .

وتأتى صرف مكافاَة الإجادة لتحفيز لاعبى الفريق البترولى قبل مواجهة حرس الحدود غدًا الأربعاء فى الثانية والنصف عصرًا ، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته على حساب حرس الحدود بقيادة المدرب المخضرم حلمي طولان .
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