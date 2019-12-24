وزير الرياضة: ماراثون زايد حدث رياضي يدل على قوة العلاقة بين مصر والإمارات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية وقيمة ماراثون زايد الخير للمرة السادسة مضيفا أنه لا يسعنا الا تقديم الشكر للأشقاء في الإمارات فالماراثون ليس حدث رياضي مجتمعي وإنما فكرة عظيمة تم تطويرها لأنه يحمل اسم الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرجل العزيز على قلب مصر وأصبح الرابط الأساسي بين الشعبين المصري والإماراتي .



وتابع .. الماراثون في نسخته السادسة يشارك فيه أكثر من 20 الف شخص وفي نسخ سابقة شارك 60 ألف وسيكون الماراثون معبرا بشكل حقيقي عن الرياضة باسمى معانيها بعدما بات علامة إنسانية ما بين ابوظبي وأمريكا ومصر



مختتما كلمته بتوجيه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التعاون موضحا ان عوائد الماراثون ستذهب لصالح معهد الأورام .



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة ، وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه