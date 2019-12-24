الجيش اليمني: إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي بمحافظة أبين

أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم /الثلاثاء/، طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي في محافظة أبين جنوبي البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة بمديرية الوضيع في محافظة أبين، وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

