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منوعات

ظهور غير لائق.. القبض على فتيات في موسم الرياض بتهمة خدش الحياء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:39 م
صورة لإحدىالفتيات
صورة لإحدىالفتيات في موسم الرياض
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مريم صليب
ألقت الشرطة السعودية، القبض على عدد من الفتيات في موسم الرياض وتمت إحالتهن إلى التحقيق بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض إن السلطات الأمنية تابعت مقاطع الفيديو التي نشرها رواد التواصل الاجتماعي عبر تطبيق سناب شات وفيس بوك وتويتر ورصدوا انزعاج الرأي العام بسببها.

صدم الرواد عبر تويتر بعد انتشار المقاطع التي ظهرت فيها بعض الفتيات السعودية بصورة غير لائقة مما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على بعض الفتيات اللاتي أثرن الجدل.

ولم تعلن الوزارة حتى الآن نوع التهمة وتفاصيل الواقعة التي تحدث عنها الرواد والعقوبة التي ستلقاها الفتيات، ولكن في النهاية هناك ذوق عام وتعليمات أمنية في السعودية يجب احترامها خاصة أثناء موسم الرياض الذي شهد إقبال الملايين من أنحاء العالم.

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