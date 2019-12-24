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رياضة

نادي مصر يتقدم على المقاصة بهدف في الشوط الأول .. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:07 م
نادي مصر
نادي مصر
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عمرو ابوبكر
تقدم نادي مصر على منافسه مصر المقاصة بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

نادي مصر كان قريبًا من التقدم في الدقيقة السابعة بعد تسديدة صاروخية من اللاعب أحمد يوسف من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 40 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نادي مصر بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء على اللاعب محمد دسوقي، ليتصدى اللاعب محمود حمدي للتنفيذ ويسدد قذيفة إلى الشباك.

ويحتل نادي مصر المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات.

مصر للمقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط جمعها من 9 مباريات، ويأمل الفريقين في قفزة بالجدول وحصد الثلاث نقاط.
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