الري: 972 مليون جنيه استثمارات بقطاع الري خلال 2019

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات قطاع الري على مدار عام 2019 ، أن القطاع قام بمتابعة وتوزيع مياه الري على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلومتر، حيث تم تخفيض المنصرف خلف أسوان نظرا لموسم أقل الاحتياجات والسدة الشتوية القادمة ويتم متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية.



وأكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري أن القطاع قام بتنفيذ حزمة من عمليات التطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بتكاليف 405 ملايين جنيه ؛ وذلك بهدف تطهير وإزالة الحشائش من المجاري المائية وكافة العوائق لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خاصة في موسم أقصى الاحتياجات فضلا عن تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بجميع إدارات الري بتكاليف 160 مليون جنيه وذلك بهدف التحكم في كمية المياه المنصرفة لكل إدارة وكذلك التأكيد على عدم إهدار أي نقطة مياه خلال الشبكة.



وأوضح أن القطاع قام أيضا بتنفيذ 101 محطة رفع للخلط الوسيط 342 مليون جنيه بمحافظات دمياط – الدقهلية – الغربية – الشرقية – البحيرة – الإسكندرية – المنوفية (الخطة العاجلة)؛ وذلك بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتغذية نهايات الترع خاصة في موسم أقصى الاحتياحات وتوفير ما يقرب من 700 مليون متر مكعب في السنة.



وأشار رئيس قطاع الري إلى أن القطاع قام خلال عام 2019 بتنفيذ عمليات إحلال وتجديد البوابات والأفمام والهدارات بقيمة 50 مليون جنيه (الخطة العاجلة - مرحلة أولى) بمحافظات أسوان - قنا - سوهاج – بني سويف – المنيا - الدقهلية - الغربية –الشرقية –الإسكندرية – كفرالشيخ - البحيرة، وأيضا تنفيذ عملية إحلال وتجديد البوابات والأفمام والهدارات بقيمة 15 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة للمرحلة الثانية بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والدقهلية والمنوفية والإسكندرية وكفرالشيخ، حيث تهدف تلك العمليات إلى التحكم في كمية المياه المنصرفة لكل إدارة وكذلك التأكيد على عدم إهدار أية نقطة مياه خلال الشبكة..لافتا إلى عملية إحلال وتجديد البوابات والأفمام والهدارات.

