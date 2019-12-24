بسبب احتساب 4 ركلات جزاء .. إيقاف حكم مغربي مدى الحياة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف الحكم الدولي هشام التيازي مدى الحياة بعد ما حدث في الدوري المغربي حيث قام باحتساب 4 ركلات جزاء.



ونشر الاتحاد المغربي في بيان نشره أنه بعد أداء الحكم خلال مباراة جمعت بين أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية".



وذكر الاتحاد المغربي في بيان عبر موقعه الرسمي أن أخطاء التيازي التي وقع فيها أُثرت على نتيجة المباراة، وبناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، فأنه قرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم.



واحتسب الحكم البالغ من العمر 44 عاما، خلال المباراة التي انتهت بفوز أولمبيك خريبكة على يوسفية برشيد 4-1، أربع ركلات جزاء مشكوك فى صحتها.



سجل خلالها اللاعب رضى هجهوج "هاتريك" لصالح فريق خريبكة، بينما جاء منها الهدف الوحيد ليوسفية برشيد عبر زكرياء فاتي.

