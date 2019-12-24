مستقبل وطن يوفر 82 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات قنا

أعلن الدكتور عباس محمد منصور، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، عن استجابة وزارة الصحة للطلب المقدم من النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأمين المرأة بمحافظة قنا، بشأن توفير 82 ماكينة غسيل كلوى للمحافظة.



وأضاف منصور، أن ذلك يأتي فى إطار جهود الحزب ونوابه للتخفيف عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان.



ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو الهيئة العليا بالحزب وأمينة المرأة بمحافظة قنا، أنها تلقت ردًا من وزارة الصحة بالموافقة على طلبها بشأن توفير 82 ماكينة غسيل كلوى توزع على جميع مستشفيات المحافظة فى إطار السعى نحو التخفيف عن كاهل المرضى خاصة مرضى الفشل الكلوى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.



وأكدت صدقي، أن توفير هذا العدد من الماكينات سيؤدى إلى إحداث نقلة كبيرة فى القطاع الطبى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.