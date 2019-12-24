AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مستقبل وطن يوفر 82 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات قنا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
أعلن الدكتور عباس محمد منصور، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، عن استجابة وزارة الصحة للطلب المقدم من النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأمين المرأة بمحافظة قنا، بشأن توفير 82 ماكينة غسيل كلوى للمحافظة.

وأضاف منصور، أن ذلك يأتي فى إطار جهود الحزب ونوابه للتخفيف عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان.

ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو الهيئة العليا بالحزب وأمينة المرأة بمحافظة قنا، أنها تلقت ردًا من وزارة الصحة بالموافقة على طلبها بشأن توفير 82 ماكينة غسيل كلوى توزع على جميع مستشفيات المحافظة فى إطار السعى نحو التخفيف عن كاهل المرضى خاصة مرضى الفشل الكلوى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

وأكدت صدقي، أن توفير هذا العدد من الماكينات سيؤدى إلى إحداث نقلة كبيرة فى القطاع الطبى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مستقبل وطن في احتفالية المولد النبوي بأسيوط: ولدنا من بطن الشارع لمحاربة قوى الشر

مستقبل وطن ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فـ27 محافظة..أشرف رشاد يحضر ختام الفعاليات بالمنوفية والفيوم والجيزة وكفر الشيخ.. نواب وقيادات الحزب يشاركون فى دوائرهم..وتكريم 12 من أسر شهداء الدقهلية

بمشاركة 75 ألف لاعب.. مستقبل وطن ينهى دورى كرة القدم بـ 27 محافظة

أنتِ عظيمة بعملك.. مستقبل وطن ببليس يطلق مبادرة جديدة

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بقرية دير عطية في المنيا

مشروع صغير ومشغل.. اللبنة الأولى لكفالة المرأة المعيلة بـ مستقبل وطن الشرقية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم مصير الاستبدال للأندية في انتقالات يناير وموقف كهربا

الأهلوية ممكن يزعلوا.. نبيل الحلفاوى يوجه رسالة لنادي الزمالك

تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بجامعة الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

سد النهضة.. وزير الري الإثيوبي يعقد مباحثات مع رئيس "السيادي السوداني"

رسميا .. منع فرج عامر رئيس سموحة من المشاركة في أي نشاط وغرامة 50 ألف جنيه

رسميا.. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل