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رياضة

تكريم أحمد حسن وسليم سحاب على هامش مؤتمر ماراثون زايد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:17 م
احمد حسن عميد لاعبي
احمد حسن عميد لاعبي العالم ووزير الرياضة
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ريهام بكير
كرمت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخير أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، والمايسترو سليم سحاب؛ على هامش مؤتمر صحفي، كشخصيات لها قيمتها وتاريخها في مصر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة. 

يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى مليوني جنيه.
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