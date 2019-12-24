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أخبار البلد

الخارجية توجه البعثات المصرية في الخارج لعقد انتخابات تكميلية بدائرتين بمجلس النواب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:10 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
وجهت وزارة الخارجية البعثات المصرية في الخارج لاتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في كل من الدائرة الأولى "دائرة الجيزة، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة"، والدائرة السابعة "دائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا"، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات واتصالًا بتلقي الهيئة اخطارًا من مجلس النواب بخلو المقعدين بالمجلس، وفي إطار ما أعلنه رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، من الدعوة لبدء إجراء انتخابات تكميلية لمجلس النواب في فبراير المُقبل، وذلك لخلو المقعدين بالمجلس لوفاة شاغليهما.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف البعثات المصرية في الخارج لبدء التواصل مع الجاليات المصرية في دول الاعتماد، والتي يحق لها التصويت في الدوائر المعنية بالانتخابات التكميلية للتعريف بالجدول الزمني للانتخاب التكميلي، والبدء في تشكيل اللجان الفرعية ببعثاتنا في الخارج والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين، حيث أنه من المنتظر طبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت يومي الجمعة والسبت 7 و 8 فبراير 2020 وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تشكيل مجلس النواب فى يناير 2016 قامت بعثاتنا في الخارج بتنظيم انتخابات تكميلية على مستوى 7 دوائر (دائرة أشمون بالمنوفية/ الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء/ الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية/ الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم/ دائرة جرجا بسوهاج/ دائرة مركز الفيوم/ دائرة حدائق القبة).
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