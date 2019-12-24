الخارجية توجه البعثات المصرية في الخارج لعقد انتخابات تكميلية بدائرتين بمجلس النواب

وجهت وزارة الخارجية البعثات المصرية في الخارج لاتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في كل من الدائرة الأولى "دائرة الجيزة، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة"، والدائرة السابعة "دائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا"، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات واتصالًا بتلقي الهيئة اخطارًا من مجلس النواب بخلو المقعدين بالمجلس، وفي إطار ما أعلنه رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، من الدعوة لبدء إجراء انتخابات تكميلية لمجلس النواب في فبراير المُقبل، وذلك لخلو المقعدين بالمجلس لوفاة شاغليهما.





وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف البعثات المصرية في الخارج لبدء التواصل مع الجاليات المصرية في دول الاعتماد، والتي يحق لها التصويت في الدوائر المعنية بالانتخابات التكميلية للتعريف بالجدول الزمني للانتخاب التكميلي، والبدء في تشكيل اللجان الفرعية ببعثاتنا في الخارج والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين، حيث أنه من المنتظر طبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت يومي الجمعة والسبت 7 و 8 فبراير 2020 وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.



