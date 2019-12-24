وشك حلو يا مختار.. محافظ الدقهلية: أفتخر بلاعبي فريق نادي المنصورة لفوزهم الساحق

عبر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن فخره واعتزازه بلاعبي فريق نادي المنصورة، خلال مشاركته الفريق مباراة اليوم.



وذلك لفوز فريق نادي المنصورة الساحق في مباراته اليوم، والذين أثبتوا للجميع أنهم على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد وأنهم يستحقون كل تقدير واحترام من شعب الدقهلية .



وقال محافظ الدقهلية لن أترك مباراة لفريق نادي المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتواجد فيها مع اللاعبين وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوي واللوجستي والمادي لنادي المنصورة حتي يعود إلى عصره الذهبي في تحقيق الانتصارات والبطولات .



وأشار مختار إلى أن هناك مكافأة مالية لنادي المنصورة قدرها 100 ألف جنيه من المجتمع المدني تشجيعًا لهم علي فوزهم المبهر اليوم وكذا 10 آلاف جنيه من أحد الجهات المانحة .



وأعرب لاعبو فريق نادي المنصورة عن سعادتهم بمشاركة محافظ الدقهلية لهم في مباراة اليوم وتعالت أصوات الجماهير بالهتافات قائلين "وشك حلو يا مختار".



يذكر أن فريق نادي المنصورة فاز في مباراة اليوم المقامة على ملعب استاد المنصورة بهدفين نظيفين على فريق مالية كفر الزيارات.

كما حضر المباراة المهندس حاتم المير رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة و النائبان أحمد الشرقاوي وفوزي فتحي أعضاء مجلس النواب والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من الشخصيات العامة .