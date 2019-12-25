مقتل سيدة بدعوي علاجها.. خفايا وأسرار عجيبة عن جلسات إخراج الجن

خلال الأيام الماضية، لقيت ربة منزل 22 عاماً، مصرعها بمحافظة بني سويف، بعد قيام 3 سيدات وموظف، بالاشتراك في جلسة روحانية لاستخراج جن منها ما تسبب في وفاتها عقب الاعتداء عليها بالضرب في أماكن مختلفة من الجسم، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت المتوفية بكامل ملابسها بداخل غرفة نوم بالطابق الأول وبها إصابات ظاهرية عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.



جلسات خروج السحر

وبعد تعدد جرائم الدجالين خلال ما يعرف بجلسات إخراج الجن.. ما هي تلك الجلسات وكيف تتم ؟





يشرح أبو مصطفى الشامي، أحد المعروفين بإجراء تلك الجلسات، أن إخراج الجن المتلبس بجسم الإنسي بالسحر أو المس، لا يتم من اول جلسة، ولابد من إخراج مادة السحر من الجسد اولا، لإخراج الجن من الجسم، لانه حتى وان تم حرقه فسيعاود تكليف جن اخر بالسحر وما يسمى بخادم السحر، أي لن يتم التخلص من خادم، إلا بخروج السحر.

آيات القرآن



وتابع أنه حتى تم إجراج الجن من جسد المرأة بالحرق بالقرآن، من خلال ذكر آيات القرآن، او الخنق، وعلي الراقي ان يتوضأ، ويكون متوجها إلي القبلة وفي وضعية القيام من السجود، والمريض أمامه، وعليه أن يحصن نفسه قبل عمل الرقية بالمعوذتين وآية الكرسي، ويضع يده اليمني علي المريض ويقرأ آيات إخراج الجن، مثل "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه"، "ِإنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ".



الضرب والصعق



وحسب قول المعالج بالقرآن، يتم الضغط على نقاط من العصب بجسم المريض، والضرب والترهيب والاذان المكرر، والدعاء على الجن، وصعق بالكهرباء، وهي ابرز الطرق للتأثير علي الجن خادم السحر أو المس، لقتله او حرقه، ونادرا ما يلجأ المعالج للصعق بالكهرباء والضرب الشديد، في حالات معينة.



الجن المتلبس



الجن المتلبس، وعرف "أبومصطفى"، المعالج بالقرآن، الجن المتلبس بأنه "هو خادم السحر أو العين، يأتي إلى الجسد عن طريق طاقة حاسدة أو معجبة تخرج من قلب العائن أو عن طريق الكلام بدون ذكر الله و الدعاء بالبركة فتصيب المعيون و يتبعها أحد الجان لخدمتها، ويجب التركيز على ابطال السحر الذي يخدمه لأن الجن أتى لخدمة السحر، وإذا كان خادما للعين فمن الأولى إبطال العين و هكذا سيخرج الجن تلقائيا.

طرق أخرى



فيما شرح المعالج عبدالقادر، أنه من الممكن أن يتم إخراج الجن خلال جلسة العلاج، من خلال البخور والاستماع الى الرقية الشرعية بآيات الخروج والتعذيب، وأفضل أنواع البخور ضد الجن هو الحلتيت والفيجل، ويعقب ذلك دهن الجسد صباحا ومساء وخاصة قبل النوم بزيت الزيتون المرقي مع زيت الحلتيت، زيت الفيجل، زيت القسط الهندي وزيت الحبة السوداء، والإكثار من العبادات، الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن بنية الشفاء، مع شرب ماء المرقي، وتظهر أعراض تأثر الجن علي المريض، بأن يكون غاضباً، وبكاء وتوتر ورغبة في مغادرة مكان الجلسة، والشعور بتحرك الجسد، والنعاس والإغماء.

وكشف المعالج "عبدالقادر"، أنه عادة يخرج الجن المتلبس عند بطلان السحر أو العين، لأن مهمته تنتهي في الجسد، و في حالات أخرى يخرج الجن قبل إبطال السحر أو العين، ويكون هذا في حالتين الأولى، يعذب الجن بالرقية الشرعية وأيات الحرق فيخرج محترقا أو معذبًا وينفر من الجسد لكن السحر يبقى، و في الحالة الثانية يتأثر الجن بكلام الله، وينفصل عن السحر أو العين ويغادر الجسد".

دراسة حديثة



حسب دراسة حديثة لمركز الدراسات الاقتصادية المصرى، تؤكد أن الإنفاق على أعمال السحر والشعوذة فى مصر يمثل المرتبة الخامسة فى حياة المواطن، فالإنفاق على تعليم الأبناء يمثل 45% من إجمالى دخل الأسرة، و12% على المحمول و15% على الغذاء، وباقى النسبة يتم إنفاقها على السحر والشعوذة والدجل.

