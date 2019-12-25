تعرف على موعد ومكان حفل رامي صبري المقبل

كشف الفنان رامي صبري عن حفله المقبل في الكويت من خلال صورة ترويجية نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".





والحفل مقرر إقامته يوم 27 ديسمبر المقبل بدولة "الكويت" ، حيث يبلغ سعر التذكرة 15 درهما.





وكان رامي صبري طرح مؤخرًا ألبومه "فارق معاك"، وقدم من خلاله العديد من الأغاني المختلفة والجديدة، وقد حققت هذه الأغاني نجاحا وانتشارا مع الجمهور.





ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية وهي "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللي عندي"، "هو فيه كده"، "بقابل ناس"، "أنا بعترف لك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي" و"فارق معاك".





وتعاون رامي صبري، في ألبوم "فارق معاك" مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".



