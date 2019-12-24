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منوعات

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:19 م
تركيا
تركيا
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عزة عاطف
في مشهد مرعب مخالف لكل قواعد "الذبح الحلال" كشفت لقطات مسربة عن كارثة تحدث داخل مزرعة شهيرة في تركيا حاصلة على جوائز عدة من قتل وحشي للديوك الرومي. 

ووفقًا لناشطين فإن اللقطات تم التقاطها بواسطة كاميرات خفية يظهر فيها إلقاء الديوك الرومي التي لا تزال على قيد الحياة في خزان ساخن وهي ترفرف وتكافح في عذاب شديد، وفقًا لادعاءات من المحققين. 

تكشف اللقطات الخفية وفقًا لصحيفة مترو عن الطريقة "المروعة" التي تقتل بها الحيوانات داخل مزرعة «المراعي» الحائزة على جوائز في نورثهامبتونشاير، ويزعمون أن شريط الفيديو يظهر العمال يخالفون القواعد التي وضعتها وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (ديفرا) حول الذبح. 

تتألم الديوك الرومية من العذاب داخل السخان لأنها تنتف على الفور بعد قطع حناجرها وهي حية، فيخالف العمال قانون ديفرا بالسماح للطيور "بالنزف" لمدة دقيقتين قبل نتفها.

تنص قواعد ديفرا للدجاج أيضًا على وجوب نزفها لمدة 90 ثانية قبل وضعها في خزان السمط، لكن المزرعة أعطتها 70 ثانية فقط، وفقًا لما ذكره النشطاء، هذا بالإضافة على تعذيب أنواع الدجاج الأخرى على قيد الحياة بسحب ريشها قبل شق الحلق (ذبحها).

حيث زرع نشطاء حقوق الحيوان الكاميرات الخفية داخل المزرعة دون علم الموظفين الموجودين

أحالت المجموعة الآن نتائجها إلى وكالة صحة الحيوان والنبات الإلكترونية، حيث تنص قواعد ديفرا على أن المؤسسات تخاطر بفقدان "ترخيصها أو مقاضاتها إذا لم تتبع هذه الشروط وغيرها من متطلبات رعاية الحيوانات وقت القتل".

وقالت كلير بالمر المتحدثة باسم مشروع العدالة الحيوانية: "هذا هو الوجه المروع لما يسمى بمزارع الديك الرومي ذات الرفاهية العالية فنشاهد نتف الديوك حتى النزف، وحرق الطيور على قيد الحياة" وأضافت تظهر المزرعة على أنها ذات معايير عالية، ولكن الواقع مختلف تمامًا".
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قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

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