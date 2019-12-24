جامعة القاهرة تستعرض إنجازاتها عام 2019 في عيد العلم الـ 16.. مفيد شهاب: جامعة القاهرة صاحبة فضل على مصر والعالم.. الخشت: التحول لعصر جديد يفرض علينا تغيير طرق التفكير

_جامعة القاهرة تستعرض إنجازاتها خلال عام 2019 في عيد العلم الـ 16

_نائب جامعة القاهرة يستعرض جوائز علمائها خلال عام 2019 _مفيد شهاب: جامعة القاهرة صاحبة فضل على مصر والعالم _رئيس جامعة القاهرة: التحول لعصر جديد علينا يفرض تغيير طرق التفكير _رئيس جامعة القاهرة يزف بشرى سارة بشأن طوارئ قصر العيني









افتتحت جامعة القاهرة احتفالها بعيد العلم الـ 16 بالسلام الجمهوري وتلاها سورة للقرآن الكريم تلاها الشيخ محمد الخشت.





واستعرضت جامعة القاهرة على هامش الاحتفالية ومن خلال فيلم تسجيلي أبرز إنجازات الجامعة خلال عام 2019 وتقدمها في التصنيفات الدولية وتحولها لجامعة الجيل الثالث وتطويرها لمستشفيات الجامعة والفرع الدولي للجامعة وغيرها من الانجازات.





من المقرر أن يُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.





يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.





وتحرص الجامعة على خروج عيد العلم هذا العام في مظهر جديد يليق بالعلم والعلماء والعلم بوصفهم عماد تطور المجتمع وبناء الدولة القوية المتقدمة، وإسهامهم في بناء الإنسان القادر على مسايرة الحياة الحديثة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف الجوانب.





قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن جامعة القاهرة تقدر علمائها وتكرمهم بحفل عيد العلم الـ 16 اليوم.





واستعرض نائب رئيس جامعة القاهرة الجوائز التي حصل عليها علماء الجامعة حيث حصل عالمان على جائزة النيل و9 حصلوا علي جوائز الدولة التقديرية و9 أخرى لجوائز الدولة التشجيعية وغيرها من الجوائز.





وأوضح أن قطاع شوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ساهم في تفعيل المبادرات القومية كصنايعية مصر وتكافل وكرامة والعديد من القوافل الطبية إلي القرى الأكثر احتياجا.





ومن المقرر أن يُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.





يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.





قال الدكتور مفيد شهاب احد المكرمين بحفل عيد العلم الـ 16 بجامعة القاهرة والحاصل علي جائزة الدولة التقديرية" باسم 90 مكرما أنحني احتراما لهذه الجامعة وأسجل فضلها عليا وعلينا جميعا فلولا هذه الجامعة ما كان العلم امتد وانتشر الي ربوع مصر".





وأضاف شهاب علي هامش كلمته بحفل عيد العلم الـ 16 الذي تنظمه جامعة القاهرة: مر 111 عاما علي تاريخ الجامعة من بحث علمي جاد وتربية علمية وثقافية حيث قامت كأول جامعة سنة 1908 والتي انتشرت بعدها الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية وغيرها ولا بد ان نعترف بفضلها علي مصر والدول العربية والعالم كله. لا خير في امة لا تتواصل اجيالها والشباب هم امل المستقبل ولكن لابد ان تتواصل الاجيال ونحن مسؤولون عن رعاية هؤلاء الشباب.





ومن المقرر ان يُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.





يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعيش فترة غير مسبوقة في التحول الي جامعة ذكية.





وأشار الخشت على هامش كلمته بحفل عيد العلم الـ16 الذي تنظمه الجامعة: إن التحدي الآن في مواجهة التنمية وتحديات المستقبل لن يتم مواجهته إلا ببناء إنسان مصري جديد.





وأضاف: من المؤكد أننا نركز اهتمامنا على تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير فطرق التفكير الجديدة هي سر الانتقال في التحول من عصر إلى آخر فإذا بحثت في سر التحول من عصر الجاهلية إلى الإسلامية سترى أن تغير طرق التفكير هي السر.





واستعرض الخشت تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية خلال عام 2019 وتفعيلها للمبادرات الرئاسية وغيرها من الإنجازات.





وأعلن رئيس جامعة القاهرة تحقيق مجلة جامعة القاهرة الدولية المركز الخامس عالميا وهو السر في التقدم في التصنيفات الدولية.





قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ان الجامعة تعمل علي تطوير مستشفيات الجامعة والتحول الي مستشفيات ذات النخصصات.





وزف الخشت علي هامش كلمته بحفل عيد العلم ال 16 بشري سارة قائلا : بعد شهرين هتروحوا وحدة طواريء قصر العيني هتشوفوا وحدة علي مستوي عالمي.









ومن المقرر ان يُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.





يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.



