تامر حسني يبهر جمهوره بفيديو من كواليس فيلم الفلوس قبل عرضه بساعات

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بفيديو جديد له من كواليس فترة الاستعداد البدني لفيلم الفلوس قبل عرضه غدا بدور السينما.





وظهر تامر حسني مع خالد الصاوي بالفيديو التجهيز البدني لفيلم الفلوس وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا "فترة الاستعدادات البدنية قبل تصوير فيلم الفلوس و آخر تمرين في الڤيديو محدش يحاول يعمله إلا اللي بيتمرنوا كويس عشان محدش يتخبط أو يتعور صباحكم عسل، ان شاء الله بكرا أول يوم عرض فيلم الفلوس بجميع سينمات مصر و الوطن العربي".





ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" عاش يا أبطال" و" فيلم شكله هيبقى جامد " و"عاش ان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا " و"بالتوفيق إن شاء الله".



