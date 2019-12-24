غدا محافظ الاسماعيلية يجتمع بمجلس إدارة الإسماعيلي لأول مرة

يجتمع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان وذلك في تمام التاسعة من مساء غد الأربعاء بمقر ديوان محافظة الإسماعيلية.



وذلك من أجل تقديم التهئنة للسيد المحافظ بعد تعيينه محافظا للإسماعيلية، وأيضا لمناقشة أوضاع النادي الاسماعيلي والتعرف علي احتياجات النادي لحل حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الاسمعلاوي بسبب تراجع مستوى الفريق الفترة الماضية.



ويسعى الإسماعيلى، لتخطي أزمة التعرض لهزيميتن على التوالي على يد الأهلي بنتيجة 1-0، والمقاولون العرب بهدفين دون رد من أجل تحسين موقفه في الدوري.



ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة ، من 10 مباريات من 4 فوز وتعادل والخسارة فى 5 مباريات .