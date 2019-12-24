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مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي هو الملاذ والملجأ الأول والأخير لذوي الإعاقة ..فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:47 م
الكاتب مكرم محمد
الكاتب مكرم محمد أحمد
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الاحتفاء بذوي الإعاقة اليوم كان يوجد به نماذج مشرفة استطاعوا بقدراتهم الخاصة وقدرتهم على التحمل ومحاولتهم تعويض هذا النقص، إظهار قدرات جديدة؛ مؤكدا أنهم يستطيعون تحقيق إنجازات كبيرة.

وأضاف " محمد" خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن هؤلاء الأطفال حققوا إنجازات في مجالات عدة منها مجال السياحة، مضيفا أن هناك علاقة اهتمام خاصة جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين هؤلاء الأطفال كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الملاذ وهو الملجأ الأخير والأب الروحي لهم.

وأوضح "محمد" أن هناك حالة من التعلق الشديد بين ذوي إعاقة وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا يعكس أمرا مهما وهو إنسانية الدولة.

واستكمل " محمد" أن إرادة الإنسان تستطيع تعويض أي نقص لديه من خلال ابتكار إمكانيات جديدة.
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