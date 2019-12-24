مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي هو الملاذ والملجأ الأول والأخير لذوي الإعاقة ..فيديو

رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الاحتفاء بذوي الإعاقة اليوم كان يوجد به نماذج مشرفة استطاعوا بقدراتهم الخاصة وقدرتهم على التحمل ومحاولتهم تعويض هذا النقص، إظهار قدرات

وأضاف "

" خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن هؤلاء الأطفال حققوا إنجازات في مجالات عدة منها مجال السياحة، مضيفا

أن

هناك علاقة اهتمام خاصة جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين هؤلاء الأطفال كما

أن

الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الملاذ وهو الملجأ الأخير والأب الروحي لهم.