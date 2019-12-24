نقدم لكم طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير:

بطاطس

بصل

ثوم

كرات

مرقة

كريمة

جرجير

ملح فلفل

زعتر

زبدة

التقديم

عيش محمص





طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير

* ابشري البطاطس رفيع جدا.

* شوحى البصل و الكرات مع الزبدة و ملح وفلفل و الثوم ثم ضيفى البطاطس الى الحلة مع الجرجير و يقلبون جيدا.

* ضيفى المرقة والزعتر واتركيها حتى تغلى تماما وحمصي الخبز فى الفرن لمدة 7 دقائق.

* ارفعى الشوربة وتضاف إليها الكريمة ثم تضرب بالخلاط اليدوى و تقدم مع الخبز المحمص بالهنا.