نقدم لكم طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير:
بطاطس
بصل
ثوم
كرات
مرقة
كريمة
جرجير
ملح فلفل
زعتر
زبدة
التقديم
عيش محمص
طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير
* ابشري البطاطس رفيع جدا.
* شوحى البصل و الكرات مع الزبدة و ملح وفلفل و الثوم ثم ضيفى البطاطس الى الحلة مع الجرجير و يقلبون جيدا.
* ضيفى المرقة والزعتر واتركيها حتى تغلى تماما وحمصي الخبز فى الفرن لمدة 7 دقائق.
* ارفعى الشوربة وتضاف إليها الكريمة ثم تضرب بالخلاط اليدوى و تقدم مع الخبز المحمص بالهنا.
الشيف شربيني - الشيف