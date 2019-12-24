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مرأة

طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:46 م
طريقة عمل شوربة
طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير:
بطاطس
بصل 
ثوم 
كرات 
مرقة 
كريمة 
جرجير 
ملح فلفل 
زعتر 
زبدة 
التقديم
عيش محمص 

طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات مع الجرجير
* ابشري البطاطس رفيع جدا.
* شوحى البصل و الكرات مع الزبدة و ملح وفلفل و الثوم ثم ضيفى البطاطس الى الحلة مع الجرجير و يقلبون جيدا.
* ضيفى المرقة والزعتر واتركيها حتى تغلى تماما وحمصي الخبز فى الفرن لمدة 7 دقائق.
* ارفعى الشوربة وتضاف إليها الكريمة ثم تضرب بالخلاط اليدوى و تقدم مع الخبز المحمص بالهنا.
الشيف شربيني - الشيف
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