خالد الجندى: الشريعة كرمت المرأة وهذا الدليل.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يتبع هدى القرآن والشريعة وسنة الله ورسوله، في الحديث عن المرأة، مضيفا:"والله العظيم لا أتبع إلا هدى القرآن".



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء:، أن الناس يظنون أنه ينحاز للمرأة في الكلام والأحكام، منوها أنه لا يأتي بجديد، لأن القرآن الكريم هو الذي رفع مكانة المرأة.



وتابع الجندي: المرأة لو زوجها خانها يحكم عليه بالرجم، ولو تزوج عليها ولم يعدل بينهما، حشر يوم القيامة شقه مائل، ولو أكل حقها في المهر فيكون سارق.



وأشار إلى أن المرأة لو أكل ميراثها الرجل فهو سارق، ولو ضربها فهو لئيم ولو كرمها فهو كريم ولو هجرها أكثر من أربعة أشهر فلها الحق في طلب الطلاق، وإذا طلقها لا ينسى فضلها، ولا يحرمها أولادها وعليه نفقتها وأولادها.



وأضاف الجندى: "أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، دخل من أجل كرامتها حرب مع بنى قينقاع".