تركت أطفالها بدون طعام حتى فقدوا وعيهم

تولد النساء بعاطفة الأمومة التي تجعلها كالوحش الذي على أتم الإستعداد لافتراس أي شخص يقترب لأبنائه و ودودة و حنونة مع أبنائها إلا أن تلك السيدة خالفت الطبيعة.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن سيدة تبلغ من العمر39 عاما، تركت أطفالها في المنزل بمفردهم دون طعام كاف أو أثاث للنوم.





مكث الأطفال في المنزل وحدهم لمدة 3 أيام و سافرت في مهمة للعمل، تركت طفلتين أكبرهما تبلغ من العمر 5 سنوات و الصغرى 3 سنوات دون طعام كاف أو شخص يرعاهم .





في اليوم الثالث فقد الطفلان وعيهم بسبب قلة الطعام و البرد القارص بسبب عدم وجود أثاث في المنزل لحمايتهم من البرد و عدم وجود أي وسائل للتدفئة.



