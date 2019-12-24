تركت أطفالها بدون طعام حتى فقدوا وعيهم

تولد النساء بعاطفة الأمومة التي تجعلها كالوحش الذي على أتم الإستعداد لافتراس أي شخص يقترب لأبنائه و ودودة و حنونة مع أبنائها إلا أن تلك السيدة خالفت الطبيعة.
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن سيدة تبلغ من العمر39 عاما، تركت أطفالها في المنزل بمفردهم دون طعام كاف أو أثاث للنوم.
مكث الأطفال في المنزل وحدهم لمدة 3 أيام و سافرت في مهمة للعمل، تركت طفلتين أكبرهما تبلغ من العمر 5 سنوات و الصغرى 3 سنوات دون طعام كاف أو شخص يرعاهم .
في اليوم الثالث فقد الطفلان وعيهم بسبب قلة الطعام و البرد القارص بسبب عدم وجود أثاث في المنزل لحمايتهم من البرد و عدم وجود أي وسائل للتدفئة.
ألقت الشرطة القبض على تلك السيدة بعد نقل الأطفال إلى المستشفى بسبب تجمد أطرافهم من البرد وقلة الطعام ، استمعت المحكمة لمبررات الأم والتي من وجهة نظر القاضي لا تبرر ما تسببت به.