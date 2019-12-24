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منوعات

تركت أطفالها بدون طعام حتى فقدوا وعيهم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
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مريم صليب
تولد النساء بعاطفة الأمومة التي تجعلها كالوحش الذي على أتم الإستعداد لافتراس أي شخص يقترب لأبنائه و ودودة و حنونة مع أبنائها إلا أن تلك السيدة خالفت الطبيعة. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن سيدة تبلغ من العمر39 عاما، تركت أطفالها في المنزل بمفردهم دون طعام كاف أو أثاث للنوم. 

مكث الأطفال في المنزل وحدهم لمدة 3 أيام و سافرت في مهمة للعمل، تركت طفلتين أكبرهما تبلغ من العمر 5 سنوات و الصغرى 3 سنوات دون طعام كاف أو شخص يرعاهم . 

في اليوم الثالث فقد الطفلان وعيهم بسبب قلة الطعام و البرد القارص بسبب عدم وجود أثاث في المنزل لحمايتهم من البرد و عدم وجود أي وسائل للتدفئة. 

ألقت الشرطة القبض على تلك السيدة بعد نقل الأطفال إلى المستشفى بسبب تجمد أطرافهم من البرد وقلة الطعام ، استمعت المحكمة لمبررات الأم والتي من وجهة نظر القاضي لا تبرر ما تسببت به.
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