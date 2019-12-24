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ثقافة

رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:40 م
الكاتبة رضوى العوضى
الكاتبة رضوى العوضى
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طارق موسى
أصدرت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة مجلس إدارة المحاسب "أشرف إمام" ورئيس القطاع التجارى العميد "وليد زكى" رواية "عين زين" .

والرواية للكاتبة "رضوى العوضى" عضو اتحاد كُتاب مصر والتى قد صدر لها من قبل العديد من الأعمال الأدبية أهمها رواية "جينا"، والمجموعة القصصية "جنس ثالث"، رواية "دخان يس".

وتدور أحداث الرواية عن الاضطراب السلوكي الذي يولد العنف والتطرف في مختلف أشكاله، وكيفية استقطاب الشباب للفكر المتطرف الذي ليس له أي علاقة بأي دين.

كما تسرد الرواية أصعب فترة زمنية عاشها الشعب المصري بمختلف أطيافه وهي فترة حكم الإخوان، وذلك من خلال عدة إسقاطات سياسية تناولتها الرواية بشكل درامي تراجيدي ممزوج بالكوميديا السوداء في أحداث القصة.
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
رواية عين زين.. أحدث إصدارات المطابع الأميرية للكاتبة رضوى العوضى
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