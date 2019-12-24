رغم قرار إيقافه .. مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حضور مباراة الفريق الأبيض اليوم والتواجد بمدرجات استاد القاهرة.



يواجه الزمالك منافسه الإنتاج الحربي على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



وكانت قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.



وضم التشكيل الزمالك:



محمد أبو جبل في حراسة المرمى .



محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حازم امام في خط الدفاع.



طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي- يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.



مصطفي محمد في خط الهجوم .



