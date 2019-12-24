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رياضة

الأهلي يتقدم على الزمالك 44-30 في قمة سوبر السلة بنهاية الشوط الأول

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:47 م
قمة السوبر بين الأهلي
قمة السوبر بين الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أحداث الشوط الأول متقدما على غريمه الزملكاوي بنتيجة 44/30 في قمة دوري السوبر المصري للمحترفين لكرة السلة والمقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع الأهلي في الجزيرة ضمن مباريات الجولة الثانية من أحداث البطولة. ودخل الأهلي المباراة منقوصا من نجمه إيهاب أمين صاحب أزمة الكوبري الشهيرة في المباراة الأخيرة بين الفريقين مطلع نوفمبر الماضي.

وبدأ الأهلي المباراة بقوة وسط غياب تام من الزمالك على المستويين الدفاعي والهجومي لتصل النتيجة إلى 14/0 بعد ثلاث دقائق فشل فيها هجوم الزمالك في تسجيل أي نقطة.

بعد ذلك بدأ لاعبو الزمالك في الدخول لأجواء المباراة لينجح الأبيض في تذليل الفارق وسط تألق دفاعي من أنس أسامة الذي أجهض أكثر من هجمة أهلاوية لينتهي الربع الأول بتقدم الأهلي 25/22 وبفارق ثلاث نقاط فقط.

مع بداية الربع الثاني أدرك لاعبو الزمالك التعادل بثلاثية إلا أن الأهلي عاد للتقدم سريعا وسط رعونة للهجوم الزملكاوي حيث أهدر اللاعبون العديد من الكرات ليعود الأهلي لتوسيع الفارق.

ولم يسجل لاعبو الزمالك سوى ثمان نقاط فقط خلال هذا الربع لينتهي بتقدم الأهلي بفارق 14 نقطة كاملة وبنتيجة 44/30.

ويلعب الفريقان هذا اللقاء لحساب الجولة الثانية من دوري السوبر بعد أن حقق كل منهما فوزا في مباراته الأولى على طلائع الجيش وسموحة.
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