نبيلة عبيد تكشف تفاصيل حربها مع نادية الجندي قبل نساء من ذهب.. فيديو

تجوّل موقع "صدى البلد"، داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حواراً مطولاً مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.





تميز منزل نبيلة عبيد بالديكور العصري الأنيق، الذي لا تغيب عنه اللمسات الجمالية، وتزينه مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها الفنانة نبيلة عبيد، فضلا عن مجموعة من صورها الشخصية، والعديد من شخصياتها الفنية.





وكشفت الفنانة نبيلة عبيد عن منافستها السينمائية مع الفنانة نادية الجندى خلال السنوات الطويلة الماضية ، بعدما كانت تحقق أفلامها أعلى الإيرادات .





حيث أكدت أنه لم تكن هناك حرب شخصية بينهم كما يروج البعض، بل ان الحرب كانت فنية، وبها منافسة شريفة، حيث تسعى كل منها الى تقديم الأفضل لجمهورها.





وتابعت قائلة : الحرب بينى وبين نادية الجندى كانت على الأفلام الحلوة، وكان المشاهد هو المستفيد من تلك المباراة الفنية الجميلة .





وكشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم، حيث تعد تلك المرة الأولى التى تشتركان فى عمل درامى، بعد ما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفنى.





العمل سيقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف أمين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية.



