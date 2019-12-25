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اقتصاد

بنك مصر يستهدف فتح فروع جديدة بـ 5 دول عربية وأفريقية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:20 ص
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيى
أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن استهداف البنك التواجد بأكثر من 5 دول عربية وأفريقية تشمل بلدان "المملكة العربية السعودية، كينيا، الصومال، جيبوتي، وبعض البلدان الأفريقية الأخرىبالإضافة للتوسع في شبكات البنوك المراسلة علي مستوى العالم.

أضاف "الإتربي" عبر تقرير مؤشرات الأداء المالي للبنك عن العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2019، أن إجمالي فروع البنك علي مستوي الجمهورية بلغ 700 فرع بخلاف الانتشار الإقليمي له بدول "الإمارات، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية بمدينة سيول، إيطاليا بميلانو".

أوضح "الإتربي" أن البنك يمتلك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل لـ 2702 ماكينة مجهزة ومزوّدة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وخدمات التحويل النقدي، والخدمات الأخرى كخدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به. 
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