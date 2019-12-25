بنك مصر يستهدف فتح فروع جديدة بـ 5 دول عربية وأفريقية

أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن استهداف البنك التواجد بأكثر من 5 دول عربية وأفريقية تشمل بلدان "المملكة العربية السعودية، كينيا، الصومال، جيبوتي، وبعض البلدان الأفريقية الأخرى "، بالإضافة للتوسع في شبكات البنوك المراسلة علي مستوى العالم.





أضاف "الإتربي" عبر تقرير مؤشرات الأداء المالي للبنك عن العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2019، أن إجمالي فروع البنك علي مستوي الجمهورية بلغ 700 فرع بخلاف الانتشار الإقليمي له بدول "الإمارات، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية بمدينة سيول، إيطاليا بميلانو".



