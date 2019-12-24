خلال عرضه مؤشراته المالية.. بنك مصر يستهدف فتح فروع جديدة في الخارج.. و26 مليار جنيه حصيلة للموازنة العامة

بنك مصر يصدر 8.6 مليون بطاقة خلال العام المالي الماضي

ارتفاع المركز المالي لبنك مصر لـ968 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي





أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، ارتفاع المركز المالي للبنك بنهاية العام المالي الماضي لـ968 مليار جنيه مقابل 884 مليار جنيه في العام السابق له بفارق 102 مليار جنيه بنمو قدره 9.5%.





كشف تقرير مؤشرات أداء الاقتصادي للبنك، عن ارتفاع ودائع العملاء لـ745.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 669.6 مليار في نفس الفترة من العام السابق له بزيادة قدرها 11.4%.



وبلغ صافي القروض للعملاء لـ272 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقابل 221 مليار جنيه في العام السابق له بمعدل نمو 23.1%.



ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 96.7% والباقي مغطى بضمانات عينية، نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جنيه.



كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة لنحو 1.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.



وبلغت قيمــة محفظة التجزئــة 37.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 26.9 مليار جنيه في العام السابق له، بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه بمعدل نمو 40.5%.



وكشف البنك عن ارتفاع جملة البطاقات الائتمانية المصدرة لـ8.6 مليون بطاقة بنهاية السنة المالية الماضية والمنتهية في يونيو 2019، مؤكدا أن تلك البطاقات تعمل بنظام الشريحة الذكية Smart Chip على مستوى 18.71 ألف منفذ للتجار المتعاقدين مع البنوك علي مستوي الجمهورية.



وأكد تقرير مؤشرات الأداء المالي للبنك عن العام المالي الماضي، أن جملة تعاملات التجار لدي البنك بنظام الدفع الإلكتروني بلغت 18.3 مليار جنيه عبر أحدث الوحدات المتوافقة مع المعايير العالمية.



وأوضح التقرير أن وصول إجمالي تعاقدات البنك مع الشركات لتحويل الرواتب الشهرية للموظفين بنحو 858 شركة تابعة للقطاعين العام والخاص بإجمالي 926 ألف بطاقة و حساب بالإضافة لتقديم خدمات السداد الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك علي مستوي 401 فرعا داخل مصر و 5 فروع بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وذكر التقرير أن البنك نجح في تحصيل 26 مليار جنيه ضمن مستحقات الضرائب والجمارك إلكترونيا خلال العام المالي الماضي بخلاف خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني تعزيزا لمبادرة الشمول المالي بإشراف البنك المركزي المصري والتحول الرقمي .



وأوضح البنك أنه يستحوذ علي نسبة 48% من منظومة ميكنة الرواتب التي تنفذها وزارة المالية بالتعاون مع الحهاز المصرفي بإجمالي 2.6 مليون بطاقة خاصة بالجهات الحكومية البالغ عددها 1129 جهة بإجمالي قيمة رواتب تقدر بـ87 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ، عن استهداف البنك التواجد بأكثر من 5 دول عربية وإفريقيا تشمل بلدان " المملكة العربية السعودية، كينيا، الصومال، جيبوتي، وبعض البلدان الافريقية الأخري" بالاضافة للتوسع في شبكات البنوك المراسلة علي مستوي العالم.



وأضاف " الإتربي" عبر تقرير مؤشرات الأداء المالي للبنك عن العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2019، أن إجمالي فروع البنك علي مستوي الجمهورية بلغ 700 فرع بخلاف الانتشار الإقليمي له بدول " الإمارات، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية بمدينة سيول، إيطاليا بميلانو".



وأوضح "الإتربي" أن البنك يمتلك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل لـ 2702 ماكينة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، و خدمات التحويل النقدي، والخدمات الأخرى كخدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

