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تعليم

شاهد.. باحثة دكتوراه تحمل طفلتها على قدميها أثناء المناقشة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:50 م
محمد عبد الحليم
تعرضت باحثة من بني سويف لموقف طريف وإنساني أثناء مناقشتها رسالة الدكتوراه بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة الزقازيق .

وأثناء مناقشة الرسالة وما إن بدأت الباحثة في سرد العرض التقديمي الخاص بها حتى سمع من في القاعة صراخ وعويل طفلة صغيرة هي بنت الباحثة وما كان من رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور علي عجوة  أستاذ العلاقات العامة في الوطن العربي وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إلا أن طلب من الباحثة أن تتوقف وتخرج لكي تهدئ من روع ابنتها وقال لها هدئيها خارج القاعة، ونحن ننتظرك، وعند تشبث الطفلة  الرضيعة بوالدتها طلب منها الدكتور أن تدخل للمناقشة وأن تجلسها بجوارها وتكمل مناقشة رسالتها وهدأ من روعها وروع طفلتها وأكملت الباحثة مناقشتها وابنتها تجلس على قدميها.




كانت الباحثة نورة عبدالله محمود قد تقدمت للمناقشة برسالة عنوانها "فاعلية استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة علي العلاقات العامه التسويقية في مؤسسات الطيران المدني دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء مدخل الجودة الشاملة" .

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من الدكتور علي عجوة مشرف رئيسا، والدكتورة وفاء صلاح مشرف مشارك، ولجنة الحكم من الدكتور علي عجوة مشرفا ورئيسا وأ.د آمال الغزاوي مناقشا وأ.د وائل إسماعيل مناقشا.

وحصلت الباحثة علي تقدير امتياز مرتبة الشرف الأولى مع إشادة من لجنة الحكم والمناقشة لرسالة ومجهود الباحثة الكبير بها .
وعلقت الباحثة علي موقف الدكتور علي عجوة بأنه  أمر عظيم حيث كان للإنسانية هنا صورة واضحة تتجلى في شخصية هذا العالم الجليل الأب والإنسان .
شاهد.. باحثة دكتوراه تحمل طفلتها على قدميها أثناء المناقشة
شاهد.. باحثة دكتوراه تحمل طفلتها على قدميها أثناء المناقشة
شاهد.. باحثة دكتوراه تحمل طفلتها على قدميها أثناء المناقشة
شاهد.. باحثة دكتوراه تحمل طفلتها على قدميها أثناء المناقشة
شاهد.. باحثة دكتوراه تحمل طفلتها على قدميها أثناء المناقشة
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