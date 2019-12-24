بسبب مد البحر وسرعة الرياح.. غرق شوارع بورفؤاد أكبر مدن بورسعيد

تعرضت مدينة بورفؤاد أكبر المدن التابعة لمحافظة بورسعيد لحالة من مد البحر نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح تسببت في غرق العديد من الشوارع القريبة من الشاطئ .



كان قاطنو عمارات هيئة قناة السويس الإداري المطلة على شاطئ بورفؤاد تعرضوا لعمليات طفو مياه البحر أغرقت الشوارع الرئيسية والتي ساعدت سرعة رياح الجو على سرعتها وكثافتها لتملأ الشوارع والمناطق السكنية المجاورة .



وأكد أحمد البحيري أحد سكان المنطقة أن الظاهرة التي تعرضت لها الشوارع جديدة على سكان المدينة ولكن العوامل الجوية وشدة الرياح ساعدت على انتشار المياه .



وأضاف أحمد المحضر من سكان بورفؤاد أن الواقعة تستلزم تحرك سريع من كافة الأجهزة المعنية لرفع المياه ومواجهة الظاهرة الجوية.



