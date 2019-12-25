قتل وحرق وتسميم وسحل.. عيشة الكلاب تكشف موت الضمائر .. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يعذبون كلب داخل "توكتوك" بمنطقة المطرية ويعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء بشكل وحشي حتى لفظ الكلب أنفاسه الأخيرة في صمت وقلة حيلة، والذي عرف إعلاميًا بكلب المطرية، ودشن النشطاء هاشتاج كلب المطرية وتفاعلوا معه بشكل كبير ونشر الكثير صور للكلب عقب التعذيب معتذرين للمتابعين عن بشاعة المنظر، وهو ما ادي لسرعة ضبط الجناة لمحاسبتهم.





كلب شربين



ولم تكن تلك فقط الجريمة الوحيدة ضد الكلاب، فمطلع العام الحالي، شهد تعذيب كلب بمنطقة شربين، وتم بث الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جيث يصرخ احد الواقفين "ياعم حرام عليك، هي ماتت كفاية ضرب، موَّت الكلب"، وكان حديثه موجها للرجل الذي يمسك عصا غليظة ينهال بها ضربًا على أحد الكلاب حتى أرداه قتيلًا، وذلك خلال مقطع الفيديو الذي أثار غضب مستخدمي وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الشخص يدعي "عوني"، من مواطني كفر الشناوي بمركز شربين، محافظة المنصورة.

سحل كلب



وتداول الاعلامي، وائل الإبراشي، العام الماضي، فيديو لرجل يعتدى على "كلب" في شارع ناهيا ببولاق الدكرور من خلال ربطه في "تروسيكل" وسحله. واصفًا المشهد بـ"الدموي"، وأن هذا الشخص اعتدى على هذا الكلب مدعيًا أنه "عض نجله.

حرق الكلاب



كما شهد عام 2017، واقعة حرق كلاب أحياء حتى الموت،عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حين نشر الكثي من نشطاء حقوق الحيوان، صورة لأربعة جثث لكلاب مربوطين ومضرم في أجسادها النيران بمحيط المدرسة الفنية التجارية في منطقة شبرا.

تسميم الكلاب



كما تعرضت كلاب بحي الرحاب، للقتل بطريقة وحشية عن طريقة تسميمها، لتسهيل الاصطياد، وعلقت حينها عزة أيوب الناشطة في مجال حقوق الحيوان، على الواقعة، انها منظر إجرامي وتصرف بشع وغير إنساني، وتقدمت بشكوى جماعية ضد شركة متخصصة تتخلص من الكلاب الضالة بطريقة وحشية.

ذبح كلب



كما تم تعذيب كلب بشارع الاهرام بحي شبرا، حيث تعرض للتعذيب ثم الذبح، بسبب نزاع دار بين صاحبه وبين مجموعة من أفراد الشارع، فكان حق العرب بالنسبة لهم ورد اعتبارهم وكرامتهم " ذبح الكلب " أمام الجميع، فى ظاهرة هى الأكثر عنفًا.

تعذيب وحشي



فيما انتشرت صور لمجموعة من الكلاب الملطخين بالدماء على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما قام رجل بضرب كلبة و6 جراوى على رأسهم بواسطة قطعة من الخشب المملوءة بالمسامير، دون أن يتدخل أحد فى الشارع لينقذهم.

إنتهاكات وقتل



وكان الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان تقريرا عن حال كلاب الشوارع، موضحا أنها تتعرض لأشكال مختلفة من لانتهاكات و الاساءة و القتل و التعذيب تتعرض لها الحيوانات بجميع أنواعها فى مصر، سواء كانت حيوانات شارع او حيوانات مملوكة أو فى محلات بيع الحيوانات او الحيوانات العاملة أو أثناء نقل الحيوانات الحية اوفى حديقة الحيوان.

وحسب الاتحاد المصري، إنه تم رصد عمليات عنف وقتل ممنهج ومشاهد تشبه حالات الشنق علي “باب زويلة” ، وان التقارير الدولية تربط بين انتشار العنف ضد الكلاب وانتشار حالات الاغتصاب والقتل بين البشر.

عقوبة القتل



"وتأتي وقائع قتل وتعذيب الكلاب، ضمن جريمة قتل الحيوانات، وتعتبر جنحة، طبقا للمواد 355 و357 من قانون العقوبات تنص على حبس المدان بهذه الجريمة مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

