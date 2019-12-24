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تعليق محافظ الفيوم على غرق عدد من القرى ونقل المواطنين بالمراكب.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:37 م
صدى البلد
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عمرو ممدوح
علق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على غرق عدد من القرى في محافظة الفيوم واستخدام المراكب كوسيلة نقل، مشيرا إلى أنه تم التدخل السريع لمعالجة المشكلة والدفع بماكينات لرفع المياه.

وأضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الشتاء الحالي سيمر بسلام على أهالي الفيوم، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المشكلة كانت في تعطل ماكينات رفع المياه، وبالتالي ارتفع منسوب المياه في عدد من القرى.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن جميع المواطنين في الفيوم سيشعرون بالفرق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يلجأ إلى المسكنات، ولكن سيتم حل المشكلة من جذورها حتى لا تتكرر في الشتاء القادم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن محافظة الفيوم بها تحديات خاصة، وأبرزها الصرف الصحي، وكذلك ملف السياحة وإعادة بحيرة قارون إلى رونقها من جديد.
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