بسبب دعم المتظاهرين .. نجاة فنان كوميدي عراقي من محاولة اغتيال.. فيديو

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نجاة ممثل #ولاية_بطيخ اوس فاضل الشهير بشخصية كامل مفيد من محاولة اغتيال في منطقة العرصات.@awsfadhil79 pic.twitter.com/NEwKrSpmcp — fmfmfzradio (@fmfmfzradio) December 24, 2019

تعرض الفنان الكوميدي العراقي، أوس فاضل، لمحاولة اغتيال فاشلة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد بسبب دعمه للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وصرح مصدر أمني إلى وسائل الإعلام العراقية بأن الفنان أوس فاضل نجا من محاولة اغتيال في منطقة العرصات بالعاصمة بغداد.يذكر أن الفنان الكوميدي العراقي أوس فاضل، معروف بمواقفه الداعمه للتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها العراق منذ فترة طويلة.وكان مجلس النواب العراقي، البرلمان، وافق على تمرير قانون الانتخابات بكامل نصوصه، وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية انتصارا للمتظاهرين.وقال مصدر داخل المجلس إلى فضائية السومرية نيوز العراقية إن البرلمان صوت في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول، على قانون انتخابات مجلس النواب.وأضاف أن القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل"، مشيرا إلى "الغاء بعض الفقرات اثناء التصويتوعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي.وصرح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بأن المجلس قد وافق على قانون الانتخابات الجديد، الذي يعد مطلب رئيسي للمتظاهرين.وكان المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، احتفلوا بتمرير البرلمان للمادة 15 من قانون الانتخابات، التي تسمح للترشح على قوائم الفردي.