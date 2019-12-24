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تعليم

مروة ناجي تحيي حفلا فنيا بجامعة القاهرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:36 م
مروة ناجي تحيي حفلًا
مروة ناجي تحيي حفلًا فنيًا بجامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تحيي الفنانة مروة ناجي، حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، الآن، على هامش احتفالية عيد العلم التي نظمتها الجامعة لتكريم علمائها وباحثيها، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الفن له تأثير كبير، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم الفن الراقي لدوره في بناء الوجدان ولأنه يسهم في عودة الروح المصرية الأصيلة.


ووجهت مروة ناجي الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لإتاحة الفرصة لها لإقامة حفل غنائي تحت قبة الجامعة، على هامش احتفالية عيد العلم.

وقدمت مجموعة متنوعة من الأغاني والتي تفاعل معها الحضور، ومنها "أما براوة " و" ياحبيبي" و "إزاي اوصفلك ياحبيبي إزاي" و "حلوة يابلدي" وغيرها من الأغاني التي طلبها الحضور من ناجي.
مروة ناجي تحيي حفلا فنيا بجامعة القاهرة
مروة ناجي تحيي حفلا فنيا بجامعة القاهرة
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