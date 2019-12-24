نقل المواطنين بالمراكب.. أحمد موسى يستعرض معاناة أهالي الفيوم| فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا من داخل محافظة الفيوم، يرصد معاناة المواطنين خلال أشهر فصل الشتاء، بسبب غرق مياه الصرف للمنازل والأراضي.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أهالي قرى السعيدية ومنشأة السادات وصبيح بالفيوم، يستخدمون المركب كوسيلة للنقل، قائلا: "إزاي الأطفال والناس الكبيرة في السن هتتحمل الحركة بالشكل ده".





من جانبه علق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على غرق عدد من القرى في محافظة الفيوم واستخدام المراكب كوسيلة نقل، مشيرا إلى أنه تم التدخل السريع لمعالجة المشكلة والدفع بماكينات لرفع المياه.





وأضاف الأنصاري، أن الشتاء الحالي سيمر بسلام على أهالي الفيوم، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المشكلة كانت في تعطل ماكينات رفع المياه، وبالتالي ارتفع منسوب المياه في عدد من القرى.





وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن جميع المواطنين في الفيوم سيشعرون بالفرق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يلجأ إلى المسكنات، ولكن سيتم حل المشكلة من جذورها حتى لا تتكرر في الشتاء القادم.