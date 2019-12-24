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رياضة

إعلان أسماء حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز.. تعرف عليهم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:44 م
الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأربعاء 25 ديسمبر ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

- إنبي مع حرس الحدود: محمد عباس قابيل وعماد العقاد وأحمد عبد الغني .. ومعهم هاني أمين حكما رابعا.

- سموحة مع الجونة : هشام الفلال وعدي عيد وسيد حسن .. وعماد عطا حكما رابعا.

- طلائع الجيش مع المصري: محمود عاشور وأحمد صلاح ومحمد عطا .. ومجدي خاطر حكما رابعا.

- بيراميدز مع وادي دجلة: محمد سلامة وأحمد بكر وأسامة عبد اللطيف .. وحسين الكريمي حكما رابعا.
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