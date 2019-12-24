إعلان أسماء حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز.. تعرف عليهم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأربعاء 25 ديسمبر ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:



- إنبي مع حرس الحدود: محمد عباس قابيل وعماد العقاد وأحمد عبد الغني .. ومعهم هاني أمين حكما رابعا.



- سموحة مع الجونة : هشام الفلال وعدي عيد وسيد حسن .. وعماد عطا حكما رابعا.



- طلائع الجيش مع المصري: محمود عاشور وأحمد صلاح ومحمد عطا .. ومجدي خاطر حكما رابعا.



- بيراميدز مع وادي دجلة: محمد سلامة وأحمد بكر وأسامة عبد اللطيف .. وحسين الكريمي حكما رابعا.