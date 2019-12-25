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تعليم

طلاب سياسة واقتصاد القاهرة في زيارة لمستشفى 57 .. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي

نظم مجموعة من شباب نموذج محاكاة الرئاسة الأمريكية التابع لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة زيارة الي مستشفي 57357


وقال بدر عياد رئيس العلاقات العامة بنموذج محاكاة الرئاسة الأمريكية التابع لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة لصدي البلد : احنا فى map حبنا نعمل إيفنت مع مستشفى ٥٧٣٥٧ عشان نفرح الأطفال.


وتابع: الإيفنت احنا نظمناه فى كل حاجة واحنا كلنا شباب من جامعة القاهرة والإيفنت حضره أكتر من شخصية عامة زى الفنان فراس سعيد والكاتب أحمد النجار ومحاربة السرطان رغدة إبراهيم.

يذكر ان الفنانة مروة ناجي، احيت حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، امس، على هامش احتفالية عيد العلم التي نظمتها الجامعة لتكريم علماءها وباحثيها، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
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