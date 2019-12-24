التأشيرة.. البحرين تحذر رعاياها المسافرين إلى تركيا

أصدرت البحرين تنويها إلى مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا، بضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى تركيا بقيمة 60 دولارا، حيث تم إلغاء السماح لهم بالسفر بدون تأشيرة.



ونقلت وكالة الأنباء البحرينية تنويها إلى المواطنين قالت فيه: "نود أن نلفت عناية مواطنينا الكرام إلى أنه يتوجب على المواطنين البحرينيين الراغبين بالسفر للجمهورية التركية ابتداء من تاريخ 25 ديسمبر 2019، تسديد رسوم التأشيرة الإلكترونية المقدرة 60 دولارا لفترة الزيارة التي تبلغ مدتها 30 يوما كحد أقصى".



وأضاف: "وعلى الراغبين في زيارة الجمهورية التركية لفترة أطول التقديم على التأشيرة من خلال الحضور الشخصي في السفارة التركية بالمملكة، علمًا بأن رسوم تأشيرة الزيارة التي تزيد عن 30 حتى 60 يوما تبلغ قيمتها 135 دولارا وأما عن الزيارة التي تزيد عن 60 حتى 90 يوما تبلغ قيمتها 270 دولارا".



وقررت تركيا في وقت سابق السماح للمواطنين البحرينيين بالسفر إلى تركيا بدون الحصول على تأشيرة مسبقة، وهو ما تم إلغائه بداية من غد الموافق 25 ديسمبر 2019.