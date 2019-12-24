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رياضة

سيدات سلة الأهلي يخسرن أمام الجزيرة في ذهاب دوري المرتبط

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خسر فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمام الجزيرة بنتيجة 76-72، في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بالشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري المرتبط.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، رغم تفوق لاعبات الأهلي طوال المباراة، إلا أن لاعبات الجزيرة خطفن الفوز في اللحظات الأخيرة، وشهدت الفترة الأولى تفوقًا للأهلي 20-15، وجاء نتيجة الفترة الثانية 32-34، والفترة الثالثة 45-62، لتنتهي المباراة 76-72.

وكان فريق الناشئات تحت 18 سنة قد فاز أمس على الجزيرة بنتيجة 87-35 في منافسات نفس البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي والجزيرة يوم الخميس المقبل، على صالة الشباب والرياضة.

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