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ثقافة

ما الهرم ..كتاب جديد فى "سلسلة ما" عن هيئة الكتاب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
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طارق موسى
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة د.هيثم الحاج على، "سلسلة ما" كتاب جديد بعنوان "ما الهرم" للمهندس المعمارى أحمد إبراهيم حلمى.

يقدم الكتاب مفهوما تعريفيا مبسطا للمبنى الهرمى وهو لا يمثل دراسة أثرية ولا تاريخية فى علم المصريات ، لكنه مقدم لجمهور المهتمين فى الفن والعمارة وسائر المثقفين ويمكن للدارسين فى علم المصريات الإفادة منه بالاطلاع على نتائجه المعمارية التى تزيح بعض الغموض عن مهوم وحقيقة الهرم ، ذلك المنشأ المعمارى القديم.

والكتاب ليس دراسة تقليدية محافظة ترمى إلى الإثبات وترديد المفاهيم القائمة بل تدعو إلى حتمية بسط الطريق لطرح الفكر المتجدد والمفاهيم المتطورة وربما نتفق أو نختلف مع المجددين بصفة عامة ، ولكن الاتفاق فى الفكر لا يعنى تقدما فيه والاختلاف هو اللبنة المؤسسة لبنيان المعرفة الإنسانية التى به نعلو عن سطحية الواقع وتقليدية المفاهيم.

ويتحدث الكتاب عن تفرد الأهرامات ، الاستدلال المعمارى للهرم ، ومفهوم الإعجاز الهرمى، التعبير التشكيلى ، ودلالات الشكل الهرمى، الحس البصرى، أسطورة التكوين المصرى، الماعت، ومفهوم ماعت الوسطى ، الهرم الغيبى ،المنهج الوصفى، التبادل الضوئى.
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