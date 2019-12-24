أغربها الخضار.. 5 أطعمة احذروا تناولها قبل النوم مباشرة.. تعرفوا عليها

يتناول العديد من الأشخاص الأطعمة المختلفة قبل النوم، ومن ضمنها الخضراوات ولكن الكثير لا يعلمون أن الخضراوات تحتوى على مركبات تعمل على تأخر عمليات الهضم مما يصعب عملية النوم الاسترخاء بشكل جيد.





ووفقًا لموقع 'health line" إليكم أبرز الأطعمة التى يحذر من تناولها قبل النوم وهى:-





- الخضار

يحتوى القرنبيط والبروكلي على مادة التربتوفان التي يمكنها إنتاج السيروتونين وهو الهرمون المؤدي للنعاس لكنه يتأخر في عملية الهضم مما يمنع جسمك من الاسترخاء والنوم بشكل مريح.





- الوجبات السريعة

تحتوى الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون والسكريات فى وقت واحد، مما يسبب زيادة كبيرة في الوزن، وصعوبة في التنفس وتقليل طول ونوعية النوم.





- المشروبات الغازية

تحتوى المشروبات الغازية على مركبات حمضية عالية مع الكافيين وحمض الفسفوريك، والذى يسبب تقليل إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة مسببًا عسر الهضم، ويصعب عملية النوم.





- المكرونة

تحتوى المكرونة على كمية كبيرة من الكربوهيدرات الغنية بالسعرات الحرارية، ولذلك ينصح بتناولها أثناء النهار أو قبل النوم بفترة طويلة كافية لهضمه.





- البطاطس المقلية