صفوت العالم : من أولويات وزير الإعلام القادم وضع خطة مناسبة عند مواجهة الأزمات

قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن وزير الإعلام سيكون له دور كبير فى تفتيت ما يثار فى القنوات المضادة لمصر.



وأضاف العالم لصدى البلد أن على وزير الاعلام أن يفتت هذه الأكاذيب، وإيجاد الصياغة المناسبة للرد عليها.



وأكد ضرورة ربط اجندة الإعلام بأجندة الأولويات فى الدولة المصرية، وايجاد صياغة مناسبة للاعلام فى وسائل الاعلام المختلفة.



وأشار إلى أهمية تسليط الضوء فى الإعلام بشكل أكبر على المشروعات التى تتم فى مصر حاليًا ، وتنقية الإعلام من التخبط الذى يحدث فى الوضع الحالى .



ونوه بضرورة وضع خطة مناسبة للأداء الاعلامى عند مواجهة الأزمات بحيث يكون الإعلام المصرى هو المرجع للمواطن وللخارج عند وجود أزمة .