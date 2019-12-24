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فن

شاهد.. منى ممدوح تستعرض رشاقتها داخل الجيم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:12 م
منى ممدوح
منى ممدوح
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محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة منى ممدوح جمهورها صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منى ممدوح من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطال باللون الأزرق، الذي يبرز عن جمالها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت نصف كُم باللون الروز، ورفعت شعرها البنى للخلف بطريقة ناعمة.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير ومن تعليقاتهم "صباح الفل - عاش - عسولة - برافو - حياتى - وحش".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.
شاهد.. منى ممدوح تستعرض رشاقتها داخل الجيم
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