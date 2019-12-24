هشتاج #الاسكندرية يتصدر تويتر تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #الاسكندرية تزامنا مع موجة الطقس البارده وسقوط امطار غزيرة.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#الاسكندريه

من قلب الحدث

عاصفه ترابيه🌬️🌀🌫️

نوه شديده 🌊🌧️اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها🤲



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كل شيئ جميل في الشتاء الا ارتعاشة الفقراء .. اللهم ارحم كل فقيرا يرتعش بردا ⁦💔

‎#الاسكندريه



‏المدينه الغارقة ‎#الإسكندرية



‏بدأت تسقع وتبقي جميله ‎#الاسكندريه



‏وستظل ‎#الاسكندريه المكان الاقرب الى قلبي ❤️



‏‎#الاسكندريه

هواء وبرد ومطر وحوسة مواعيد وزحمة الدماغ محتاج عشرة لتر كافيين



‏تعطيل الدراسة غدًا بمدارس ‎#الاسكندرية ، كما تقرر أيضا تعطيل الدراسة بجامعة الاسكندرية لمدة يومين بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة.‎#منقول



‏الرياح تتسبب فى انهيار أجزاء من عقار بـ ‎#الإسكندرية

