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أخبار البلد

هشتاج #الاسكندرية يتصدر تويتر تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:14 م
الاسكندريه
الاسكندريه
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #الاسكندرية تزامنا مع موجة الطقس البارده وسقوط امطار غزيرة.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#الاسكندريه
من قلب الحدث
عاصفه ترابيه🌬️🌀🌫️
نوه شديده 🌊🌧️اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها🤲


كل شيئ جميل في الشتاء الا ارتعاشة الفقراء .. اللهم ارحم كل فقيرا يرتعش بردا ⁦💔
‎#الاسكندريه

‏المدينه الغارقة ‎#الإسكندرية

‏بدأت تسقع وتبقي جميله ‎#الاسكندريه

‏وستظل ‎#الاسكندريه المكان الاقرب الى قلبي ❤️

‏‎#الاسكندريه
هواء وبرد ومطر وحوسة مواعيد وزحمة الدماغ محتاج عشرة لتر كافيين

‏تعطيل الدراسة غدًا بمدارس ‎#الاسكندرية ، كما تقرر أيضا تعطيل الدراسة بجامعة الاسكندرية لمدة يومين بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة.‎#منقول

‏الرياح تتسبب فى انهيار أجزاء من عقار بـ ‎#الإسكندرية
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