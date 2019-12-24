هشتاج #الاسكندرية يتصدر تويتر تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #الاسكندرية تزامنا مع موجة الطقس البارده وسقوط امطار غزيرة.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#الاسكندريه
من قلب الحدث
عاصفه ترابيه🌬️🌀🌫️
نوه شديده 🌊🌧️اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها🤲
كل شيئ جميل في الشتاء الا ارتعاشة الفقراء .. اللهم ارحم كل فقيرا يرتعش بردا 💔
#الاسكندريه
المدينه الغارقة #الإسكندرية
بدأت تسقع وتبقي جميله #الاسكندريه
وستظل #الاسكندريه المكان الاقرب الى قلبي ❤️
#الاسكندريه
هواء وبرد ومطر وحوسة مواعيد وزحمة الدماغ محتاج عشرة لتر كافيين
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس #الاسكندرية ، كما تقرر أيضا تعطيل الدراسة بجامعة الاسكندرية لمدة يومين بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة.#منقول
الرياح تتسبب فى انهيار أجزاء من عقار بـ #الإسكندرية
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#الاسكندريه
من قلب الحدث
عاصفه ترابيه🌬️🌀🌫️
نوه شديده 🌊🌧️اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها🤲
كل شيئ جميل في الشتاء الا ارتعاشة الفقراء .. اللهم ارحم كل فقيرا يرتعش بردا 💔
#الاسكندريه
المدينه الغارقة #الإسكندرية
بدأت تسقع وتبقي جميله #الاسكندريه
وستظل #الاسكندريه المكان الاقرب الى قلبي ❤️
#الاسكندريه
هواء وبرد ومطر وحوسة مواعيد وزحمة الدماغ محتاج عشرة لتر كافيين
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس #الاسكندرية ، كما تقرر أيضا تعطيل الدراسة بجامعة الاسكندرية لمدة يومين بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة.#منقول
الرياح تتسبب فى انهيار أجزاء من عقار بـ #الإسكندرية