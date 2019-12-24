مشروع قانون جديد.. نقابة أصحاب المعاشات: صرف العلاوات الخمس في هذه الحالة.. فيديو

قال إبراهيم أبو العطا الأمين العام المساعد لنقابة أصحاب المعاشات تعليقا على حكم القضاء الإداري بعدم اختصاص نظر اشكالية تنفيذ صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أن الحكم لم يمنح أي حق لأصحاب المعاشات.
وأضاف أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لابد من تعديل تشريعي على قانون 160 لعام 2006 أو إصدار تشريع جديد لـ صرف الخمس علاوات".
وتابع :" تم تقديم مشروع قانون لصرف الخمس علاوات للتغلب على كل العقبات".
وأكمل إبراهيم أبو العطا:" إصدار تشريع جديد هو الحل الأمثل لإنهاء هذه الازمة، مضيفا:" سبب عدم الصرف هو قانون عام 2006".
ولفت قائلا:" حكم القضاء الإداري أعطى الأحقية لإعادة التسوية مرة اخرى وعدم صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات".
وأضاف أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لابد من تعديل تشريعي على قانون 160 لعام 2006 أو إصدار تشريع جديد لـ صرف الخمس علاوات".
وتابع :" تم تقديم مشروع قانون لصرف الخمس علاوات للتغلب على كل العقبات".
وأكمل إبراهيم أبو العطا:" إصدار تشريع جديد هو الحل الأمثل لإنهاء هذه الازمة، مضيفا:" سبب عدم الصرف هو قانون عام 2006".
ولفت قائلا:" حكم القضاء الإداري أعطى الأحقية لإعادة التسوية مرة اخرى وعدم صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات".