في اجتماعات اللجان.. تأجيل مناقشة التسويات الوظيفية بالخدمة المدنية.. تعنيف ممثل الخدمات البيطرية للتعنت في إنشاء المدارس.. وانتقادات في نقل النواب بسبب مسمار

صحة البرلمان تنتقد انهيار الخدمات بالمستشفيات الحكومية

تشريعية النواب تؤجل حسم إلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب الشئون العربية بالنواب توصى باستمرار الدعم المصرى للصومال دفاع البرلمان تؤكد ضرورة مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد





شهدت لجان مجلس النواب، اجتماعات مكثفة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا على صعيد القوى العاملة والزراعة والصحة والشئون العربية والتشريعية، فضلا عن شئون الدفاع ودعم دول أفريقيا، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية بالملفات السابقة.





ويستعرض "صدى البلد" النشاط المكثف للجان البرلمان في سياق التقرير التالي:





القوى العاملة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





كما أجلت اللجنة، أيضا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمود عزت أبوعزوز، سلامة الرقيعى، جليلة عثمان، سلامة الجوهرى "بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية"، وطلبت حضور وزير البترول، لمناقشة أسباب عدم التسوية لبعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.





زراعة البرلمان

عنف النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ممثل هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بسبب تعنت الهيئة حول إجراءات انشاء المدارس التعليمية، الصادر لها موافقات من مختلف الجهات.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنهاء إجراءات بناء مدرسة في محافظة الدقهلية مركز المنصورة قرية جديدة الهالة.





وفى البداية، أوضح النائب خالد حماد، ان القرية فى حاجة ماسة لانشاء مدرسة جديدة لاستيعاب الكثافة الطلابية، الامر الذى دعا أهالى القرية للتبرع بقطعة أرض لبناء المدرسة، وتم الحصول على موافقة المحافظ ومختلف الجهات مثل الصحة، الا ان وزارة الزراعة تتعنت تجاه الامر وترفض الموافقة على انشاء المدرسة، بحجة قربها من احدى المزارع الحيوانية.





ومن جانبه أكد ممثل هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن بالفعل الهيئة رفضت طلب انشاء المدرسة، بسبب قربها من مزرعة حيوانية، حيث توجد مقاييس دولية تمنع إنشاء مدارس بالقرب من مزارع حيوانية، وتوجد اشتراطات لذلك.





صحة البرلمان

انتقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى اليوم الثلاثاء، والمنعقدة حاليا انهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية وخاصة في قنا العام وأنها نموذج لكل ما يحدث في معظم مستشفيات المحافظات الحكومية.





جاء ذلك من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسـكر، بشأن تأخر تنفيـذ قـرار تحويـل مستشفى قـوص المركزي بمحافظة قنا( الى مستشفى عام، وعدم توفير مبلغ الـــ40 مليون جنيه تبرع من "تحيا مصر").





وقال محمد سليم عسـكر، إنه يجب علينا أن نحمل أعباء المواطن فلا يوجد شكوى غير الصحية فقد أصبحت قوس المركزي ترانزيت لمعظم المستشفيات المحيطة وذلك لأنه ينقصها معظم الأجهزه، فقد سبق وان طالبنا من خلال طلبات احاطه وبيان عاجل لسرعة الاستجابة إلا أنه لا يوجد رد.





تشريعية البرلمان

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءا على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.





جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث استعرض أبو شقة مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون مادة برقم ٥٢ مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، و١٨٢لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٣٧منه و٨٠لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و٩٤لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة ٤٦مكررا أمن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".





الشئون العربية بالبرلمان

أصدرت لجنة الشئون العربية فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان، تقريرا موسعا يشمل مجموعة من التوصيات والملاحظات، بشأن تطوير العلاقات مع دول القارة الإفريقية.





الاجتماع شهد حضور حكومي، من نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الأفريقى، وجاء على أجندته لمناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي (الصومال – جيبوتي – جزر القُمر).





وأكدت اللجنة استعداد مصر مواصلة تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.





نقل البرلمان

شن النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هجوما شديدا علي مسؤلي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووصف عبدالواحد مسؤلي الهيئة والعمل فيها بطريقة مشينة، قائلا: "الدينا رحرحة في هيئة السكة الحديد ومفيش إرادة ومفيش حد يتحجج بالامكانيات والاعتمادات المالية لانه مفيش فقر ولكن فيه قلة رأي".





وشهد الاجتماع ثورة نواب اللجنة على رؤساء الشركات وممثلى وزارة النقل، حينما علموا أنه يتم استيراد "مسمار" يستخدم فى مزلقانات السكة الحديد، بـ 4000 جنيه، فى حين أن تكلفته الفعلية فى مصر 700 جنيه.





دفاع البرلمان

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد بجميع صورi واشكاله، والتكاتف لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإطار، بحضور ممثلى وزارة العدل.





وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وجهت بأهمية دور وزارة العدل في مكافحة أى صور للفساد فى الجهات التابعة لها، لاسيما التي تتصل مباشرة بالتعامل مع الجمهور.



