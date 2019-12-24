مصرف الموت.. أحمد موسى: قرية منية سندوب تشهد حالة غرق يوميا والمحليات غائبة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا حول معاناة أهالي قرية منية سندوب بالمنصورة مع "مصرف الموت"، مشيرا إلى أن القرية تشهد حالة غرق، يوميا قائلا: "ماحدش بيشوف ولا بينزل من المحليات".





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن دور المحليات هو تفقد القرى والاستماع لشكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن أهالي قرية منية سندوب قدموا شكاوى لكل الجهات ولم يتم الاستجابة لهم.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصرف الموت يشكل خطرا كبيرا على كل أهالي قرية منية سندوب، مشيرا إلى أن المصرف يقع أمام مدرسة، وتساءل كيف نترك الأطفال أمام هذه المشكلة؟





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن أصبح المراسل لنا، مشيرا إلى أنه يستقبل شكاوى وفيديوهات مرسلة من المواطنين، ويعرضها بعد التأكد من صحتها.





وأشار أحمد موسى، إلى أنه منذ أيام قليلة تعرض 3 أفراد للغرق في يوم واحد، وظل البحث عن الجثث لعدة أيام.