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إبراهيم بهزاد: السيسي قام بمشروعات ضخمة وعظيمة للنهوض بمصر.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:12 م
إبراهيم بهزاد
إبراهيم بهزاد
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محمد حليم قنديل
قال إبراهيم بهزاد، المدون الإماراتي، إن المصريين يعرفونني جيدا بسبب تغريداتى عن مصر، والشعب المصرى شعب عظيم وكريم.

وأضاف إبراهيم بهزاد، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن التنظيم الاخواني الارهابي يعمل على تشويه كل ما ينقذ كذبهم واشاعاتهم وأنه يعمل دائما على فضحهم.

وأشار إلى أنه يرى مصر من اجمل الدول بعد ما قام به الرئيس السيسي من مشروعات ضخمة وعظيمة.

وأوضح إبراهيم بهزاد، أنه يحب زيارة الاسكندرية وخاصة فى الشتاء وهى من اجمل مدن العالم لما تتمتع به من اماكن سياحية عظيمة.

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