الإمساك والشتاء.. طرق طبيعية لعلاجه بـ ربع جنيه.. ومشروب لذيذ ومغذٍ يعالج مشاكل المعدة ويزيل الحموضة مثل الزبادي

بـ ربع جنيه.. وصفة تطهر القولون وتعالج الإمساك

للوقاية من الإمساك والمغص تناول هذا المشروب يوميا

بربع جنيه | حيلة عجيبة تقضي على الإمساك نهائيا

الإمساك والشتاء

مشروب بديل للزبادي

وصفة الماء والملح

وصفة صودا الخبز

كيف تستعمل وصفة صودا الخبز لعلاج الإمساك؟

صودا الخبز يخفف من بعض آلام الإمساك، كما يحفز الامعاء على الحركة.





يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اضطراب الجهاز الهضمي والقولون والإصابة بالإمساك خاصة خلال فصل الشتاء نتيجة عدم تناول الجرعات الكافية من المياه، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منها الأمراض وتغييرات نمط الحياة.يعد الإمساك من أشهر المشكلات الصحية التي يعاني منها معظم البشر ومن أشهر المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي الإمساك وعسر الهضم والمغص والقولون.ونعرض فى هذا التقرير أسهل الطرق الطبيعية التى تعطي نتائج جيدة فى علاج الإمساك من بينهم وصفتان لا يتعدى ثمن كل منهما ربع جنيه.ذكر موقع " boldsky" أن هناك مشروبا طبيعيا قادرا على علاج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي عند تناوله بشكل منتظم ومتكرر وهو منقوع اللوز الحلو يساعد في علاج الإمساك بجميع أنواعه، خاصة المزمن، حيث إن اللوز المنقوع مليء بالألياف غير القابلة للذوبان، وتساعد على التخلص من الإمساك المزمن.يساعد اللوز المنقوع على هضم الطعام بشكل أسرع وأكثر سلاسة عن طريق تسهيل العملية الهضمية بأكملها فعندما تنقع اللوز في الماء، تتم إزالة الجلد الخارجي، مما يجعلها سهلة الهضم وهذا يتيح لك الحصول على أقصى قدر من التغذية.كما أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن اللوز المنقوع له نفس تأثير البروبيوتيك "البكتيريا الموجودة فى الزبادي والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي"، يمكن أن يعزز وظيفة الجهاز المناعي خاصة فيما يتعلق بالمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.يعرف بروبيوتيك بتحسين نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء البشرية، ونتيجة لذلك فهو يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض التي تصيب الأمعاء البشرية.يعاني عدد كبير من الناس من اضطرابات وآلام القولون التى تؤدى فى كثير من الأحيان للمعاناة من الإمساك المزمن والشديد مما يسبب الكثير من المتاعب للمصابين به.وقدم موقع "healthline" طريقة عمل واستخدام وصفة سهلة جدا ورخيصة وفعالة فى تطهير القولون والحد من اضطراباته وعلاج الإمساك، وهى:- ابدأ الوصفة على الريق فى الصباح، امزج ملعقتين صغيرتين من الملح بالماء الفاتر "يوصى باستخدام ملح البحر أو ملح الهيمالايا".- اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون دقائق قليلة، ستشعر فى الأغلب بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام.- كرر الأمر في الصباح وفي المساء، وتأكد من البقاء في المنزل بالقرب من الحمام لفترة من الوقت لأنك قد تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات.كشف موقع "medicalnewstoday" عن وصفة طبيعية لن تكلفك سوى ربع جنيه مصري فقط وهى عبارة عن نصف أو معلقة من صودا الخبز.هناك طريقتان قد يقترحهما بعض الأشخاص للتخفيف من الإمساك باستخدام صودا الخبز:الطريقة الأولى:شرب محلول من الماء وصودا الخبز.الطريقة الثانية:استعمال صودا الخبز للاستحمام، يمكن للشخص ملء حوض بالماء الدافئ ومزج بضعة ملاعق كبيرة من صودا الخبز في الماء، بمجرد أن تذوب صودا الخبز، يمكن أن تنقع في الحوض طالما أنها مريحة.طريقة عمل محلول صودا الخبز للإمساك:لعمل محلول صودا الخبز، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا، بمجرد ذوبان صودا الخبز، اشرب المحلول.