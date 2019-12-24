محافظ الدقهلية يزف بشرى للأهالي بشأن أزمة مصرف الموت.. فيديو

أوضح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن هناك دراسة لحل أزمة مصرف الموت في قرية منية سندوب، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية المصرف بالكامل.



وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك تعاونا بين وزارتي الري والتخطيط، لإنهاء أزمة المصرف، ويتم توفير الموازنة المالية اللازمة لبدء العمل في تغطية المصرف.



وأوضح محافظ الدقهلية، أن هناك منظومة يتم العمل عليها لإنهاء أزمات القمامة في محافظة الدقهلية بالكامل، مشيرا إلى أنه ملتزم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مواجهة مشكلات القمامة.



ووجه أهالي محافظة الدقهلية بالالتزام بإلقاء القمامة في صناديق القمامة، مشيرا إلى أن تم التعاقد على 2000 صندوق صمامة للتخلص من القمامة نهائيا على مستوى المحافظة.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه سيتم البدء في إجراءات تغطية مصرف الموت بمجرد الانتهاء من الدراسات اللازمة التي يجري العمل عليها حاليا.

