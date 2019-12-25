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ملفات

أسامة هيكل وزيرًا للمرة الثانية.. خبراء يوضحون أهم الملفات التى يجب طرحها على مائدة وزير الدولة للإعلام القادم.. تذليل العقبات أمام الإعلاميين والصحفيين والتنسيق بين الهيئات المنظمة للإعلام أبرزها

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
أسامة هيكل وزير الدولة
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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أمل مجدى
  • ليلى عبد المجيد : نطالب الوزير بتذليل العقبات أمام الإعلاميين والصحفيين
  • محمد المرسى: على وزير الإعلام التنسيق بين الهيئات المنظمة للإعلام
  • صفوت العالم: من أولويات وزير الإعلام القادم وضع خطة مناسبة للأداء الإعلامي عند مواجهة الأزمات

يعانى الإعلام فى مصر من التخبط ونادى كثيرون بعودة وزير الإعلام لتنظيم وتخطيط سياسة مناسبة للإعلام بعد أن تم إلغاؤها فى عام 2014، وكانت آخر وزيرة لها الدكتورة درية شرف الدين وتولت المنصب في الفترة منذ 16 يوليو 2013 عقب الإطاحة بحكم الإخوان حتى 17 يونيو 2014 واى التعديل الوزارى الجديد قام الرئيس ورئيس الحكومة بتعيين أسامة هيكل وزير دولة للإعلان ، وقد تولى هيكل المنصب ذاته في الفترة من 24 يوليو عام 2011 حتي 6 ديسمبر من نفس العام وعن أهم الملفات التى يجب أن تطرح على مائدة الوزير ..

قالت ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة ، إن من أهم مهام وزير الدولة للإعلام رسم سياسة إعلامية تنطلق من مبدأ الحرية ومبدأ الإيمان بالأهمية الاجتماعية للإعلام مع الحفاظ على أمن الدولة .

وأضافت عبد المجيد لـ"صدى البلد" أن التنمية المستدامة 2030 لن تحقق النجاح بدون دور الإعلام فى التوعية والنقد البناء لان الاعلام جزء من المنظومة .

وأشارت الى ضرورة الاهتمام بالإعلام الخارجي وكيفية توصيل قضايانا ورؤيتنا للأمور ،وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات وتطوير الرؤية والأدوات المستخدمة فى ذلك والتنسيق مع كل الجهات المختلفة التى يمكن لها المشاركة فى القضية منهم المصريون فى الخارج الذين يتبنون قضايانا وفى 30يونيو اثبتوا اهتمامهم بقضايا البلد ويجب أن يكون هناك قناة تصل رؤيتنا للخارج .

أشارت ليلى عبد المجيد الى أن وزير الدولة هو متحدث رسمى للحكومة وينظم ويطور الخطاب الاعلامى والتنسيق بين الهيئات .

وأكدت على دوره فى وضع استراتيجية هامة لمواجهة الإرهاب من خلال الإعلام ، ويساعد على ازالة اى عقبات تصعب مهمة الإعلاميين والصحفيين بالتنسيق مع السلطة التشريعية والتنفيذية ليجد الإعلاميون المعلومات صحيحة ومتوفرة .

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن عودة وزير الإعلام خطوة هامة، وهناك ملفات يجب أن يتولاها وزير الدولة للإعلام مختلفة عن مهام المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف المرسى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لن يتم تحديد مهام وزير الإعلام بشكل نهائى إلا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد مهام واختصاصات وزير الدولة.

وتابع أستاذ الإعلام أن أهم الملفات التى يجب أن تطرح على مائدة الوزير هى وضع سياسة إعلامية تحدد هوية الاعلام المصرى وتحدد قدر الحرية المتاح وعلاقة الإعلام بالسلطة وتحدد الوضع الإقتصادى للإعلام، وتكون مرشدا لوسائل الإعلام لاتباعها فى الخريطة البرامجية.

وأشار لضرورة التنسيق بين الهيئات المنظمة للإعلام، ودعم هذه الهيئات لضمان فاعلية أكثر لها ، والتنسيق بينها وبين نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس.

ونوه لضرورة المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الإعلام أهمها المديونيات وإعادة الهيكلة والاهتمام بالبعد الاجتماعى بحيث لا يضار أى شخص يعمل بالإعلام وطرح المشكلات على من بيده الحل.

وأكد على دور الوزير الكبير فى الإشراف على الإعلام الخارجي وضرورة عودة تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لوزير الإعلام ورسم سياسة إعلامية جيدة للتعامل مع الإعلام فى الخارج والرد على المغرضين ومروجي الشائعات ووضع مصر فى صورتها الحقيقية لأنه سيكون الممثل الرسمى لمصر.

ومن جانبه قال الدكتور صفوت العالم،أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن وزير الإعلام سيكون لع دور كبير فى تفتيت ما يثار فى القنوات المضادة لمصر .

وأضاف العالم لصدى البلد أن عليه أن يفتت هذه الأكاذيب ، وإيجاد الصياغة المناسبة للرد عليها.

وأكد على ضرورة ربط أجندة الإعلام بأجندة الأولويات فى الدولة المصرية ، وإيجاد صياغة مناسبة للإعلام فى وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار لأهمية تسليط الضوء فى الإعلام بشكل أكبر على المشروعات التى تتم فى مصر حاليًا ، وتنقية الإعلام من التخبط الذى يحدث فى الوضع الحالى .

ونوه لضرورة وضع خطة مناسبة للأداء الإعلامي عند مواجهة الأزمات بحيث يكون الإعلام المصرى هو المرجع للمواطن وللخارج عند وجود أزمة .
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